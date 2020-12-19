Kırklareli’nde film gibi soygun! İçi para dolu kasayı el arabası ile çaldılar

Alınan bilgiye göre; Lüleburgaz ilçesi Edirne bayırı mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonunda çelik kasanın çalındığını fark edenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri 28 güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek iki şüphelinin el arabasıyla istasyona geldikleri ve muhasebe bölümünde bulunan çelik kasayı arabaya yükledikleri görüldü.

Yapılan araştırmaların ardından düzenlenen operasyonda şüpheli M.Y.'i adresinde, O.Y.'yi ise olaya karışan otomobilde yakaladı.

BİR KİŞİ TUTUKSUZ YARGILANDI

O.Y.'nin çeşitli suçlardan kesinleşmiş 29 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edilirken, O.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İTİRAF ETTİLER

O.Y. emniyette vermiş olduğu ifadesine göre hırsızlığı planlayarak yaptığını, kasanın içinde bulunan 15 bin TL’yi yarı yarıya paylaştıklarını, içi para dolu çelik kasayı ise İstanbul’a giderken yol kenarına attıkları söyledi.

(İHA)

