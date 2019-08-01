Kırklareli'nde hortum ağaçları kökünden söktü, tarlalara zarar verdi

Hortumun kendisine ait dev kavak ağaçlarını yerinden söktüğünü ifade eden Selim Akyıldız, "Bu afet, 36 yıl önce de aynı yerde oldu. O hortum da bu aylarda yaşandı. O zaman 22 yaşındaydım. Yine kavak ağaçlarımıza zarar vermişti. O günler de yaşadığımız korku, gözümde canlandı" dedi. Köylülerden Bahattin Aktop da "Ekili olan ayçiçeği tarlam büyük zarar gördü. Kavak ağaçlarımızı devirdi. 1983 yılında yani 36 yıl önce de aynı afeti yaşamıştık. O zaman da ağaçlar devrilip, ekili araziler zarar görmüştü. Hortum otları bile sökmüştü. Aynı bölgede aynı alanda etkili oldu. 36 yıl sonra aynı hortumun olması bizi gerçekten korkuttu" dedi.

'200 DEKAR ALANDA ETKİLİ OLDU'



Tozaklı Köyü eski muhtarı Ali İnan ise hortumun 200 dekarlık ekili alanda etkili olduğunu ifade ederek, "Felaket gök gürültüsüyle başladı. Ben önceki dönem muhtar olduğum için Hava Radar Gözlem İstasyonu'ndan beni aradılar. 'Köyde anormal bir şey var mı?' diye sordular. Ben de 'yerleşim alanların da yok' dedim. Bu aramadan sonra, arkadaşlarla araziye çıktığımız da ayçiçeklerin yattığını, kavak ağaçların yıkıldığını gördük. Hortumun 200 dekar arazide 30 yıllık, 20 metre yüksekliğindeki dev kavak ağaçlarını kökünden çıkardığını gördük" diye konuştu.

'ÇOK KORKTUM'



Köylülerden Sami Çetin, hortumun şiddetli yağmurun ardından geldiğini belirterek, "Pınarhisar tarafından gök kararmasıyla köyün üzerine doğru dev hortum geldiğini gördüm. Rüzgarın etkisiyle hortum, köyün dışına, kavakların ve tarlaların olduğu bölgeye doğru yön değiştirdi. Çok büyüktü. Dev ağaçları yerinden söktü. Ayçiçeği tarlalarını yere serdi. Çok büyük bir afetti" dedi. Çok korktuğuna söyleyen Emine Çetin de, "Hortumu gördüğümde çok korktum. Bahçemizde bulunan dut ağacı yerinden oynadı. Ağacın kökten çıkacağını düşündüm. Korkuyla eve kaçtım" diye konuştu.

Kaynak: DHA





