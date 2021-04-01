HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırklareli’nde iki belde belediye başkanı koronavirüse yakalandı

Kırklareli’nde iki belde belediye başkanı koronavirüse yakalandı

01.04.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu Belde Belediye Başkanı Erhan Ceylan ve Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belde Belediye Başkanı Ender Sevinç koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Kırklareli’nde iki belde belediye başkanı koronavirüse yakalandı

Kırklareli’nin Babaeski ve Vize ilçesine bağlı Alpullu ve Kıyıköy belde Belediye Başkanları Erhan Ceylan ve Ender Sevinç koronavirüse yakalandı.

TEMAS EDENLERE TEST UYARISI

Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Covid-19 test sonucum pozitif çıktığını ve sağlık durumum iyi olduğunu duyurdu.
Kıkıyöy Belediye Başkanı Ender Sevinç ise, “Yaptırmış olduğum Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmış olup kıymetli doktorlarımız tarafından tedavi sürecim başlamıştır. Benimle temas eden vatandaşlarımızın test yaptırmasını tavsiye ediyorum. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyalım” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı
Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandıSon Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

1 Nisan Koronavirüs tablosu belli oldu! İşte 1 Nisan 2021 Türkiye'nin korona tablosu

1 Nisan korona tablosu

Kayıp olarak aranıyordu! Bahriye Buket İlhan başından vurulmuş halde ölü bulundu

Korkunç olay! Kayıp genç kız başından vurulmuş halde ölü bulundu

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Bakan Koca'dan aşılama takvimiyle ilgili önemli açıklama

Bakan Koca'dan aşılama takvimiyle ilgili önemli açıklama

Bombalı saldırıdan kızının kedisi sayesinde kurtulmuştu, Vali o teröristi yakalattı

Bombalı saldırıdan kızının kedisi sayesinde kurtulmuştu

Son Dakika: Akar, ABD Savunma Bakanı ile görüştü

ABD ile bir kritik temas daha!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.