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Kırklareli'nde "Koleda" kutlan

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 07:23 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde "Koleda" kutlandı.

Büyükmandıra Belediyesi tarafından organize edilen "Balkanlar'dan kalma bir gelenek" olduğu belirtilen Koleda kutlamasına katılmak için çevre illerden birçok vatandaş beldeye geldi.

Kırklareli'nde ilginç gelenek

Belediye binası önünde toplananlar maskeler taktı, yüzlerini boyadı, beyaz çarşaf giydi.
Grup, yürüyüş esnasında korkutucu sesler çıkardı.
Gelenek olarak yılın en soğuk gününde gerçekleşen Koleda gecesine katılanlar ardından Kültür Park'a yürüyerek, burada yakılan ateşlerin etrafında ısındı.
Daha sonra belde sakinlerinin yaptığı kabak tatlısı, tepsilerde konuklara ikram edildi.
Büyükmandıra Belediye Başkanı Sertaç Balyemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koleda'nın bin yıllık bir Balkan geleneği olduğunu söyledi.
Koleda'nın amacının kışın en soğuk, en sert gecesinde bir eğlence geleneği olduğunu belirten Balyemez, Koleda'yı kutlamanın ve bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Geleneğe göre ailelerin Koleda gecesinde bir araya gelerek birbirlerine hikayeler anlattıklarını aktaran Balyemez, "Genç kızlar sevgililerine kıyafet hediye eder, dilek tutarlar, yaptıkları yiyecekleri ikram ederler. Anlattıkları hikayelerde korku vardır ve kabak tatlısı, haşlanmış mısır, patates gibi ürünleri yiyerek kötülüklerden ve karamsarlıklardan arınırlar.
Kışın en sert gecesinde bu karamsar havayı dağıtma ritüelleridir. Bu Koleda geceleri eğlence amacıyla kutlanır. Biz ilkini kutluyoruz. Bundan sonra daha coşkulu kutlayacağız." diye konuştu.
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Kırklareli koleda

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