Kırklareli'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği görüntülendi

Türkiye'de nesli tükenen türler arasında kırmızı listede bulunan 'Lucanus cervus' olarak bilinen geyik böceği, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi Kaynarca beldesindeki bir alabalık tesisi yakınlarında bulundu. Koruma altında olan böceği bulan işletme sahibi Hamit Yen, böceğin ilk başta gergedan böceği olduğunu zannedip internette araştırma yaptı. Yen, araştımasının sonunda böceğin Türkiye'de türü koruma altında olan geyik böceği olduğunu öğrendi. Yen, sonrasında böceğin koruma altına alınması için Pınarhisar Orman İşletme Şefi Gülşah Sezgin'e teslim etti. Sezgin, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile irtibata geçtikten sonra geyik böceği doğal ortamına bırakıldı.

'UÇURMAYA ÇALIŞTIK, UÇMADI'

Daha önce bölgede böyle bir böcek görmedikleri için çok şaşırdıklarını kaydeden Hamit Yen, "Burada çalışan personelim değişik bir böcek olduğunu söyledi. Ben kendim de geldim gördüm ve ilk etapta gergedan böceği olduğunu zannettim. Uçurmaya çalıştık, uçmadı. Sonra internetten inceledik. Gergedan böceği değil de geyik böceği olduğu ve Türkiye'de koruma altında olduğunu gördük. Amanoslar'da yaşayan ve oranın habitatına ait bir hayvan olduğunu öğrendik. Sadece ben değil kimse böyle bir böcek görmemiş daha önce. Zannediyorsam Trakya'da ilk kez bu böcek görüldü" dedi.

Söz konusu türün özellikle koleksiyoncular tarafından yüksek meblağlara alındığını da yaptığı araştırmalarda gördüğünü belirten Yen, şunları ifade etti:

"Bunun yurt dışında özellikle Japonya'da para karşılığı satıldığını da gördüm internette. Tanesi 100-150 bin dolara satılıyormuş. Özellikle koleksiyonerler yoğun ilgi gösteriyormuş. Ama bizim felsefemize ters geldiği için bunu satmaktansa bu değerin ülkemizde kalması için ilgililere teslim etmeye karar verdik."