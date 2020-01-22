HABER
  4. Kırklareli'nde planörden köye 6 çanta dolusu uyuşturucu attılar!

Kırklareli'nde planörden köye 6 çanta dolusu uyuşturucu attılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 14:13 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Dolhan köyündeki ağaçlık alana planörle atılan uyuşturucuların Bulgaristan'dan getirildiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olay, uyuşturucuları almaya gelen şüphelinin bir çoban tarafından görülmesi üzerine ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonucunda kaçan şüphelinin kullandığı aracın Bulgaristan plakalı olduğu tespit edildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na, dün saat 16.00 sıralarında, Dolhan köyündeki ağaçlık alana planörden çantalar atıldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, Koru mevkisindeki ağaçlık alanda yaptıkları aramada 6 çanta buldu.

Atılan uyuşturucu 360 kilo

Yapılan ilk incelemede, çantalarda uyuşturucu skunk maddesi olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından toplam 360 kilogram uyuşturucu bulunan çantalar İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
İfadesine başvurulan görgü tanığı çoban, bölgede hayvan otlattığı sırada havadan planörle ağaçlık alana çantalar atıldığını gördüğünü belirterek, o sırada çantaları almaya gelen 1 kişinin kendisini fark etmesi üzerine çantaları almadan siyah bir araçla kaçtığını anlattı.

BULGARİSTAN'DAN PLANÖRLE GETİRİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

BULGARİSTAN'DAN PLANÖRLE GETİRİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR
Uyuşturucu dolu çantaların atıldığı bölgede, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün de inceleme yaptı. Sınıra yaklaşık 30 kilometre mesafedeki ağaçlık alana atılan uyuşturucunun Bulgaristan'dan planörle getirildiği değerlendiriyor.Jandarma ekipleri, çantaları almadan kaçan şüphelinin kullandığı siyah aracın Bulgaristan plakalı olduğunu belirledi. Aracın yakalanması için operasyonlar devam ederken, sınır kapıları da uyarıldı. (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Planör Bulgaristan uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Bakan Koca'dan 'gizemli virüs' açıklaması!

Bakan Koca'dan 'gizemli virüs' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dev operasyon! 40 ton ele geçirildi

Dev operasyon! Hepsi bir garajdan çıktı

Son dakika: FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa ceza yağdı

FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında karar çıktı

'10 milyon fidan kurudu' iddiasına Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama

Erdoğan katılmıştı! O iddiaya Bakanlık'tan açıklama

Son dakika! Meteoroloji'den perşembe günü için soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji'den 'perşembe' uyarısı geldi

Antalya'da sokakta üşüyen sevimli köpek halk otobüsüne sığındı

Otobüste renkli anlar! İlgi odağı oldu

Evinden çıktığı sırada öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Evinden çıktığı sırada öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.