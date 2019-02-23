HABER

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 07:05 | Son Güncelleme

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava akşam saatlerinde başlayan sağanağı kara çevirdi.

Etkili şekilde yağan kar kısa sürede Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerini beyaza bürüdü.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışı tipi şeklinde devam ediyor.
Hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar görülüyor.
Pek çok araç tipi nedeniyle yolda kalırken, Kofçaz'da yoldan çıkan bir aracın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor.
Kar yağışının yarın öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli kar yağışı

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Beklenen kar yağışı başladı

Beklenen kar yağışı başladı

Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi

Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Birkaç yüz asker bırakacağız

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Birkaç yüz asker bırakacağız

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece kulübünde silahlı kavga!

Gece kulübünde silahlı kavga!

İstanbul'da beklenen kar yağışı için hazırlıklar tamam

İstanbul'a yaklaşıyor! Hazırlıklar tamam

BUDO ve İDO'da bazı seferler iptal edildi

Dikkat! Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal

D100’de 11 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

D100’de 11 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

Karabük'te gıda zehirlenmesi: 80 kişi hastanelik oldu

Karabük'te gıda zehirlenmesi: 80 kişi hastanelik oldu

Beklenen kar Trakya'dan giriş yaptı

Beklenen kar yağışı başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.