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Kırklareli peyniri 16 ülkenin sofrasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 12:29 | Son Güncelleme

Temiz havası ve yeşil doğasıyla ün salan Istranca Dağları'nın zengin bitki örtüsünde beslenen büyük ve küçükbaş hayvanlardan Avrupa standartlarında elde edilen süt ile yapılan Kırklareli peyniri, başta Katar, Irak, ABD ve Lübnan olmak üzere 16 ülkeden ilgi görüyor - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık: - "Yurt içinin yanı sıra 16 ülkeden rağbet gören peynirimiz Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'nin alınmasının ardından tüm dünyaya açılacak"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Istranca Dağları'nın zengin bitki örtüsünde yetişen inek ve koyun sütlerinden üretilen ve aromasıyla öne çıkan Kırklareli peyniri, başta Katar, Irak, ABD ve Lübnan olmak üzere 16 ülkede ilgi görüyor.

Istranca eteklerindeki zengin bitki örtüsünde beslenen Kırklareli kıvırcığı koyunu ve ineklerden elde edilen sütlerle üretimi gerçekleştirilen peynire olan ilgi her geçen gün artıyor. Ünü Türkiye'yi aşan peynir, pek çok ülkenin sofrasında yer buluyor.

Hammaddesindeki sütün aromasının ön plana çıkardığı Kırklareli peyniri, 16 ülkeye ihraç ediliyor.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte üretilen peynirin markalaşması için başlattıkları çalışmaları hızla sürdürdüklerini söyledi.

Kırklareli peynirinin lezzetinin yurt içinde çok iyi bilindiğini belirten Ilık, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin peynir almadan dönmediklerini ifade etti.

Peynirin yurt dışında da önemli bir pazarı olduğunu vurgulayan Ilık, "Kentimizden geçen yıl 24 milyon 226 bin 548 dolarlık süt ve süt ürünü ihraç edildi. Avrupa standartlarında ürettiğimiz süt ve süt ürünlerimizi 6 ülkeye ihraç ediyoruz. Süt ve süt ürünlerimizi bir marka haline getirmek istiyoruz. Bizim amacımız tüm dünya açılmak." dedi.

Başkan Ilık, ABD'den Katar'a, Irak'tan Lübnan'a 16 ülkeye ihraç edilen peynirin, ihracatının daha fazla artması için gayret gösterdiklerini vurguladı.

- Coğrafi işaret için adım

İhracatın daha da artırılması açısından markalaşmanın önemini bildiklerini kaydeden Ilık, kısa süre içerisinde meşhur Kırklareli peynirinin coğrafi işaretlemesini yaptıracaklarını belirtti.

Coğrafi İşaret Tescili'nin alınması çalışmalarının hızlandırıldığını ve tescilin ardından daha geniş coğrafyalara ulaşacaklarını düşündüklerinin altını çizen Ilık, şöyle konuştu:

"Yurt içinin yanı sıra 16 ülkeden rağbet gören peynirimiz Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'nin alınmasının ardından tüm dünyaya açılacak. Peynirimize olan ilgi çok ciddi. Bu nedenle biz de markalaşmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Artık marka olmadan, ihracatta ilgi de istenilen düzeyde olmuyor.

Bizim peynirimize ise tam tersine markalaşmamasına rağmen ilgili çok büyük. Bu nedenle markalaşmada geç kalmamak için çalışmalarımızı hızlandırdık. Yaklaşık 1 yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumu'na 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' almak için gerekli başvurularımızı yaptık. İnanıyoruz ki olumlu sonuç alacağız. En kısa sürede coğrafi işaretimize kavuşacağız. Böylelikle kentimize de katma değer sağlamış olacağız."

- Kırklareli peynirinin yapım aşamaları

Sütün maya ile pıhtılaşmasından oluşan peynirin süt ve olgunlaşmasıyla belli bir kimliğe bürünen beyaz peynir, zahmetli bir yoldan geçerek sofralara geliyor.

Yağ oranı standardizasyon işlemi ile başlayan sütün peynir yolculuğu pastörize işlemiyle devam ediyor. Soğutma, mayalama sonrası pıhtısı beklenen süt süzülmesi sonrası tuzlama işlemine tabi tutuluyor. Salamura da peynirin çeşidine göre belli süre tutulan peynir, olgunlaşma amacıyla soğuk hava depolarına alınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Istranca İlgi peynir

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