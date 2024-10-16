Kırklareli şehir çöplüğünde cansız halde kedi ve köpekler bulunmuştu! Soruşturma başlatıldı

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, şehir çöplüğünde bazı kedi ve köpeklerin ölü bulunmasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bulut, Kırklareli şehir çöplüğünde ölü bulunan kedi ve köpeklere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hayvanların ölmesinden üzüntü duyduğunu ifade eden Bulut, bunların itlaf edildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını aktaran Bulut, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün de inceleme yaptığını kaydetti.

Bulut, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün akşam üzeri çıkan bazı görüntüler hepimizin içini acıttı, hepimizi derinden üzdü, derinden yaraladı. Son 48 saatte maalesef barınağımızda bulunan 8 köpeğimiz, 9 da kedimiz hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybetme sebeplerine baktığımızda özellikle köpeklerimizde kanlı isal ve gençlik hastalığı, kedilerimizde ise herpes virüs ve panlökopeni benzeri ağır hastalıkların sebebiyet verdiğini görüyoruz. Onların da hayata tutunabilmesi için arkadaşlarımız gerekli tedavileri uygulamalarına rağmen maalesef hayatlarını kaybetti. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum ki ölen tüm canlarımızla ilgili herhangi bir itlaf asla söz konusu değildir. Oradaki arkadaşlarımıza biz sonuna kadar güveniyoruz.

"SONUÇLAR KAMUOYUYLA DA PAYLAŞILACAKTIR"

Arkadaşlarımızın bertaraf noktasında ihmalleri varsa şayet görüntüler maalesef onu gösteriyor gibi gerekli idari soruşturmayı başlatıp biz üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. Bundan hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın. Zaten konuyla ilgili gerek Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından gerekse veterinerlerimiz tarafından incelenmekte olup yapılacak otopsi neticesinde gerekli sonuçlar kamuoyuyla da paylaşılacaktır."

"NE GEREKİYORSA MUHAKKAK YAPACAĞIZ"

İhmal varsa gereğini yapacaklarını, bundan kimsenin şüphe duymaması gerektiğini belirten Bulut, "Bu tip görüntülerin bir daha tekrar etmemesi amacıyla belediye olarak üzerimize düşen ne gerekiyorsa bundan sonra muhakkak yapacağız." ifadesini kullandı.Bu içerik Melih Yılmaz tarafından yayına alınmıştır