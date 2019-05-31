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Kırklareli Üniversitesi 2018-2019 mezunlarını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 00:43 | Son Güncelleme

Kırklareli Üniversitesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni, Kırklareli Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirildi.

Kırklareli Üniversitesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni, Kırklareli Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirildi. 3 bin 200 öğrencinin diplomasını aldığı törende aileler çocuklarının sevincini paylaştı.

Mezuniyet törenine, Kırklareli Vali Yardımcısı Tahir Demir, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kırklareli Üniversitesi Genel Sekreteri Ergün Erbay, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kırklareli Üniversitesi akademik ve idari personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı. Coşkulu geçen mezuniyet töreni, diplomalarını alacak öğrencilerin kortej yürüyüşü ile yerlerine geçmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Mezuniyet töreninde üniversiteyi birincilikle bitiren Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu öğrencisi Aslı Çağlayan, mezun öğrenciler adına bir konuşma gerçekleştirdi.

Kırklareli Üniversitesinin 12 yıl gibi bir kısa sürede önemli mesafeler kat ettiğini dile getiren Rektör Şengörür “Bünyesinde bulundurduğu 11 Fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 3 Enstitü, 3 Yüksek Okulu ve 7 Meslek Yüksek Okulu, 14 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 28 bin öğrencisi ile ülkemizin en güzide eğitim ve öğretim kurumlarından biri olmayı başarmıştır. 2019-2020 yılında öğrenci kabul etmeye başlayacak Tıp Fakültemiz ve bu sene Bakanlar Kurulu kararıyla kurulacak Tekno Kent Üniversitemizi daha da ileriye taşıyacak adımları atmaya devam ediyoruz” dedi.

Mezuniyet konuşmalarından sonra Rektör Şengörür, Kırklareli Üniversitesinde birincilikle mezun olan Aslı Çağlayan’a plaket takdiminde bulundu. Ardından Aslı Çağlayan, mezuniyet kütüğüne isimlik çaktı.
Törenin sonunda öğrenci andı okundu. Ardından öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı. Mezun olan öğrenciler tören sonrasında aileleriyle birlikte müzik eşliğinde eğlendi.
Mezuniyet törenine 2 öğrenci tekerlekli sandalye ile katıldı.

Kırklareli Üniversitesi 2018-2019 mezunlarını verdi

Kırklareli Üniversitesi 2018-2019 mezunlarını verdi

Kırklareli Üniversitesi 2018-2019 mezunlarını verdi

Kırklareli Üniversitesi 2018-2019 mezunlarını verdi

Kırklareli Üniversitesi 2018-2019 mezunlarını verdi

Kırklareli Üniversitesi 2018-2019 mezunlarını verdi

Kırklareli Üniversitesi 2018-2019 mezunlarını verdi

Kırklareli Üniversitesi 2018-2019 mezunlarını verdi

Kırklareli Üniversitesi 2018-2019 mezunlarını verdi

Kırklareli Üniversitesi 2018-2019 mezunlarını verdi

Kırklareli Üniversitesi 2018-2019 mezunlarını verdi

Kırklareli Üniversitesi 2018-2019 mezunlarını verdi

Kırklareli Üniversitesi 2018-2019 mezunlarını verdi

Kırklareli Üniversitesi 2018-2019 mezunlarını verdi

Kırklareli Üniversitesi 2018-2019 mezunlarını verdi
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