Kırklareli Üniversitesi 3. Kariyer Fuarı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) 3. Kariyer Fuarı başladı.

KLÜ, Kırklareli Valiliği ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen iş birliği protokolü kapsamında Kayalı Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte, 40'a yakın firmanın temsilcisi öğrencilere çalışmalarını tanıttı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, burada yaptığı konuşmada, bugün ülkelerin gelişmesi için en önemli etkenin eğitim olduğunu söyledi.

Gençlerin doğru eğitilmesi gerektiğini ifade eden Bilgin, Kırklareli'nde birçok işletmenin bünyesinde çalıştırmak için işçi aradığını vurguladı.

Kariyer fuarlarının önemine değinen Bilgin, "Bu tür fuarlarda iş arayan insanlar ile işçi arayan insanları buluşturmuş oluyoruz. Bu nedenle de bu fuarlar istihdam açısından çok önemli. OSB'de birçok tesisin işçi aradığını görüyoruz. Ancak herkes masabaşında çalışmak istiyor. Ben 20 yıldır devlet içerisinde, 2 yıl da özel sektörde görev aldım ancak bu masabaşının ne olduğunu halen anlamış değilim. Biri bana bunu izah ederse iyi olur." diye konuştu.