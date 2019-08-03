HABER

Kırklareli Üniversitesinden AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 14:17 | Son Güncelleme

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü: - "Hak ihlali olduğu yönündeki bu skandal karar, terörizmle mücadele eden başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerimize yönelik büyük bir haksızlık ve şehitlerimizin aziz hatırasına büyük bir saygısızlıktır"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi (KLÜ), Anayasa Mahkemesinin (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösterdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin aldığı kararın, adalete ve kamu vicdanına aykırı olduğu belirtildi.

Anayasa Mahkemesi'nin, verdiği kararla başta kendisiyle çeliştiği aktarılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi'nin, akademisyenlerin eylemlerini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirerek, ceza almalarının 'hak ihlali' olduğu yönündeki bu skandal kararı, terörizmle mücadele eden başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerimize yönelik büyük bir haksızlık ve şehitlerimizin aziz hatırasına büyük bir saygısızlıktır." ifadesi kullanıldı.

Üniversitelerarası Kurulun, açıklamasıyla milletin vicdanının sesi olduğu dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akademik camianın ve yargı mensuplarının gerçeklik ve bilimsellikten uzak ideolojik olarak davranmaları, hem ülkemizin milli birlik ve bütünlüğüne hem de akademik gelişmesine zarar vermektedir. Oysa yargı erki ve akademisyenlerin, bilimsellik ve gerçekliğe göre davranmalarının, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü esas almalarının öncelikli sorumluluğu olduğuna inanıyoruz.

Devletimizin terörizmle mücadelesini suçlayan açıklamalar yapmanın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği gibi aynı zamanda ülkemizi itibarsızlaştırmaya ve dünya kamuoyu önünde zor duruma düşürmeye yönelik her türlü eylemin karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

PARTNEROsmanlı'da uygulanmış ilginç yasaklarOsmanlı'da uygulanmış ilginç yasaklar
Yavru ebabile başkan korumasıYavru ebabile başkan koruması
Zonguldak’ta balıkçılar hamsiden umutsuzZonguldak’ta balıkçılar hamsiden umutsuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akademisyen AYM tepki üniversite

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

BirGün yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

BirGün yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Kayseri'deki esrarengiz olayda yeni gelişme! Mektup bıraktıkları ortaya çıktı

Kayseri'deki esrarengiz olayda yeni gelişme!

Ağrı'da korku dolu anlar! Çocuklar böyle kurtarıldı

Ağrı'da korku dolu anlar! Çocuklar böyle kurtarıldı

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem

Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Çanakkale'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

BirGün Gazetesi yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

BirGün yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.