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Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 21:10 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Lüleburgaz, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Öte yandan, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde de Seyran Deresi’nde su seviyesinin yükselmesi üzerine ilçede alarm durumuna geçilirken, 5 okul tatil edildi.

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Aralık Perşembe günü eğitime bir günlüğüne ara verildiği duyuruldu.

KAMU ÇALIŞANI ENGELLİ VE HAMİLE PERSONEL DE İZİNLİ SAYILACAK

Açıklamada, kamu çalışanı engelli ve hamile personelin de aynı gün izinli sayılacağı kaydedildi. Bu arada kar yağışı Demirköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde etkisini sürdürüyor.

SAKARYA'DA 5 OKUL TATİL EDİLDİ

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 3 ay önce taşan Seyran Deresi’nde su seviyesinin yükselmesi üzerine ilçede alarm durumuna geçilirken, 5 okul tatil edildi.

Kaynarca’da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla birlikte ilçede bulunan tarım arazileri sular altında kaldı. Sağanakla birlikte deredeki su seviyesinin yükselmesi ve akıntının artmasıyla birlikte Kaynarca Belediyesi ekipleri, derenin çevresinde gerekli önlemleri aldı. Belediye ekipleri, derenin çevresinde yaşayan vatandaşlara otomobillerini ve kendilerine ait tüm malzemeleri buradan almaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynarca Kaymakamlığı, ilçede taşma riski olan derelerin yakınında bulunan ve taşımalı eğitimin olduğu 5 okulda eğitime 1 günlük ara verilmesine karar verdi. Bölgelerde sabah saatlerinde okula giden öğrenciler, ailelerine bilgi verildikten sonra evlerine gönderildi. Bölgede şiddetli yağış devam ederken AFAD ve acil kurtarma ekipleri olası bir felaket anında müdahale için hazır bekliyor.

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