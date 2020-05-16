Kırklareli Valiliği'nden koronavirüs önlemi! Dereköy Sınır Kapısı yaya geçişlerine kapatıldı

Kırklareli Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun Dereköy Sınır Kapısı’ndan yaya giriş ve çıkışlarına kapatıldığı kararı aldığını açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bulgaristan ile sınır kapımız olan Dereköy Kara Hudut Kapısı yaya yolcu giriş-çıkışlarına kapatılmıştır. Sınır kapımızda hususi araç ile giriş yapmak isteyen Türk vatandaşları ile ülkemizde oturum iznine sahip Yunanistan, Bulgaristan ve üçüncü ülke vatandaşların 2020/38 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul kararı ile 14 gün belirlenen yerlerde karantinaya alınmasının devam edilmesine, oybirliği ile karar verildi."

Kaynak: DHA

