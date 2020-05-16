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Kırklareli Valiliği'nden koronavirüs önlemi! Dereköy Sınır Kapısı yaya geçişlerine kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 17:15 | Son Güncelleme

Kırklareli Valiliği, Bulgaristan’a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yaya yolcu giriş-çıkışlarına kapatıldığını açıkladı.

Kırklareli Valiliği'nden koronavirüs önlemi! Dereköy Sınır Kapısı yaya geçişlerine kapatıldı

Kırklareli Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun Dereköy Sınır Kapısı’ndan yaya giriş ve çıkışlarına kapatıldığı kararı aldığını açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bulgaristan ile sınır kapımız olan Dereköy Kara Hudut Kapısı yaya yolcu giriş-çıkışlarına kapatılmıştır. Sınır kapımızda hususi araç ile giriş yapmak isteyen Türk vatandaşları ile ülkemizde oturum iznine sahip Yunanistan, Bulgaristan ve üçüncü ülke vatandaşların 2020/38 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul kararı ile 14 gün belirlenen yerlerde karantinaya alınmasının devam edilmesine, oybirliği ile karar verildi."

Kaynak: DHA

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