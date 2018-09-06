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Kırklareli Valiliği'nden "şarbon" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

Kırklareli Valiliği: - "İddia ve yanlış anlaşılmaya yönelik haber ve sosyal medya paylaşımlarının aksine, Kurban Bayramı'ndan sonra et kesen veya etle temasta bulunan vatandaşlarımız hastaneye başvurmuşlar ve yapılan tetkiklerde herhangi bir şarbon tespitine rastlanmamıştır"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliği, sosyal medyada "kentte şarbon vakaları görüldüğü" iddialarına ilişkin "Kurban Bayramı'ndan sonra et kesen veya etle temasta bulunan vatandaşlarımız hastaneye başvurmuşlar ve yapılan tetkiklerde herhangi bir şarbon tespitine rastlanmamıştır." açıklaması yaptı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda gerek sosyal medya, gerekse medya üzerinden şarbon hastalığı vakalarının görüldüğü iddialarının arttığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son zamanlarda gerek sosyal medya, gerekse medya üzerinden ilimizde şarbon Hastalığı vakalarının görüldüğü iddiaları üzerine açıklamanın kamuoyu ile paylaşılması ihtiyacı duyulmuştur.
Bahsi geçen iddia ve yanlış anlaşılmaya yönelik haber ve sosyal medya paylaşımlarının aksine, Kurban Bayramı'ndan sonra et kesen veya etle temasta bulunan vatandaşlarımız hastaneye başvurmuşlar ve yapılan tetkiklerde herhangi bir şarbon tespitine rastlanmamıştır. Sadece kurban eti ile uğraşan ve ellerinde lezyon çıkan 57 vatandaşımız, İl Sağlık Müdürlüğümüzce takip edilmekte olup, elinde lezyonu olan kişilerden viral örnek alınarak, Ankara Etlik Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderilmiştir.
Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’müzce de çalışmalar devam etmekte olup, şarbon testi için gönderilen et numunesinin sonucu şarbon negatif çıkmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
iddiaları şarbon tedavi

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