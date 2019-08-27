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Kırklareli Valiliği’nden Türk Akım projesinde ağaç kesimi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 17:29 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ Valiliği, Türk Akım Projesi kapsamında Kıyıköy beldesinde 2 milyon ağaç kesildiği iddialarını yalanladı.

KIRKLARELİ,(DHA)- KIRKLARELİ Valiliği, Türk Akım Projesi kapsamında Kıyıköy beldesinde 2 milyon ağaç kesildiği iddialarını yalanladı. Açıklamada, “Türk Akım Projesi kapsamında Ana Dağıtım Merkezi, birinci ve ikinci doğal gaz boru hattı olmak üzere toplamda 85 bin adet ağaç kesilmiş olup, bunun karşılığı 5 kat ağaç dikilmek üzere, ilgili firmalarca Orman Genel Müdürlüğü’ne ağaç bedelleri yatırılmıştır” denildi.
Kırklareli Valiliği, Türkiye-Rusya ortak işbirliğiyle yürütülen Türk Akım projesinde, Kıyıköy beldesinde 2 milyon ağacın kesildiği iddialarını yalanladı. Açıklamada, “Türkiye-Rusya ortak işbirliği ile yürütülen ve dünyanın sayılı projelerinden biri olan Türk Akım projesi kapsamında ilimiz Kıyıköy beldesinde yapılan çalışmalar sırasında bazı basın yayın organları, sosyal medya hesaplarında art niyetli çevreler tarafından Türk Akımı projesinin Kıyıköy bölümünde ÇED raporunda belirtilen ana dağıtım merkezi ve 26.5 metre güzergah genişliğinin dikkate alınmadığını ve hattın dışına çıkılarak en az 2 milyon ağacın kesildiği iddiaları üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur” denildi.
Açıklamada, bahsi geçen iddia ve art niyetle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye sebep veren haber ve sosyal medya paylaşımlarının aksine; Türk Akım projesi kapsamında yapılan tüm çalışmalar titizlikle gerçekleştiği belirterek, şöyle denildi:
“Boru hattı yapımında en uygun güzergahın belirlenmesi için Karadeniz tabanında binlerce kilometrelik bir alan incelenerek, farklı seçeneklerin değerlendirilmesinin ardından, Rusya kıyısında yer alan Anapa’dan Türkiye kıyısındaki Kıyıköy’e uzanan güzergah en iyi rota olarak belirlenmiştir. Türk Akım Projesi kapsamında Kıyıköy Dağıtım Merkezi ve BOTAŞ adına Türk Akım Kara kısmı-1-2 Doğalgaz boru hattı Tekirdağ, Kırklareli illerinden geçmekte olup Vize Orman İşletme Müdürlüğü’nden Vize şefliği, Midye şefliği ve Kömürköy şefliği sınırlarından geçmektedir. Türk Akım Projesi kapsamında Ana Dağıtım Merkezi, birinci ve ikinci doğal gaz boru hattı olmak üzere toplamda 85 bin adet ağaç kesilmiş olup, bunun karşılığı 5 kat ağaç dikilmek üzere, ilgili firmalarca Orman Genel Müdürlüğü’ne ağaç bedelleri yatırılmıştır. İlgili alanlarda proje bitimi sonrası Orman Genel Müdürlüğü’nce ağaç dikimleri yapılacaktır. Bu kapsamda art niyet çerçevesinde kamuoyunu yanlış yönlendirmeye sebep veren kişi ya da kişiler hakkında gerekli işlemler başlatılmış olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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