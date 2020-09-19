Kırklareli Valisi Bilgin durumu böyle gözler önüne serdi: En kötü aydan daha kötü durumdayız

VEFA Sosyal Destek Grubu ile bir araya gelen Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kovid-19 ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. Vaka sayılarının artmasıyla çok meşakkatli bir döneme doğru gidildiğini ifade eden Bilgin, VEFA Sosyal Destek gruplarının vatandaşları tedbirler konusunda bilgilendirmesi gerektiğine işaret etti.

'EVDE DURMANIN DA BİRÇOK SIKINTISI VAR'

Bilgin, özellikle aile ziyaretlerinin çok kısa tutulması tavsiyesinde bulunarak, "Komşularla ilişkiler çok kısa olsun. Aile ziyaretleri 2 dakika tutulsun. Mutlaka dışarı çıkılacak, ticari ve çalışma yaşamına da katılsınlar. Evde durmanın da birçok sıkıntısı var. Özellikle belli bir kısım sürekli evde durursa hareketsizlik de oluyor veya psikolojik de sorunlar başlayabilir. Ama mümkün olduğu kadar daha çok doğada, özellikle yaşlılar daha çok tenha yerlerde faaliyetlerini yürütürlerse daha iyi olur." diye konuştu.

'EN KÖTÜ AYDAN DAHA KÖTÜ DURUMDAYIZ'

Ekim ayıyla vakaların artacağının öngörüldüğünü anlatan Vali Bilgin, şunları kaydetti:

"İlimizde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60. Ekimle yüzde 100'leri yakalayabiliriz. Mümkün olduğu kadar kendimizi korursak, teması engellersek, sosyal mesafeye dikkat edersek çok iyi olur. Şimdi yumruk tokuşturuyorlar, dirsek teması yapılıyor. Bunlar doğru yöntem değil. Günlük ortalamaya göre nisandan daha çok vakamız var. En kötü aydan daha kötü durumdayız. Türkiye'de en iyi iliz ama nisan ayından daha kötüyüz. Bu tedbirleri almasaydık daha kötü olurduk ama gidişata göre ekimde bu aydan daha kötü olacağız. Rakamlarımız hep çıkıyor. Bu saatten sonra bu işi yürütemezsek ekonomik sıkıntı yaşamaya başlayacağız, işsizlik hat safhaya çıkar."

Kaynak: AA

