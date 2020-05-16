Kırklareli Valisi Bilgin: Hayatını kaybeden 28 kişinin 10'unda D vitamini eksikliği var

Vali Bilgin, Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünün telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği "Kırklareli'nde Eğitim Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını döneminde Milli Eğitim Bakanlığının eğitim alanında çok ciddi adımlar attığını, öğrencilere çeşitli programlar üzerinden uzaktan eğitim verildiğini anımsattı.

Kendisinin, kızının ve eşinin Kovid-19 salgınına yakalandıklarını ancak bu hastalığı yendiklerini anlatan Bilgin, çok zor bir süreç geçirdiklerini ifade etti.

Bilgin, kentte yaklaşık 500 vakanın tespit edildiğini, bu hastaların birçoğunun hastalığı yenmeyi başardığını dile getirdi.

Türkiye'de 2000'li yılların öncesinde bazı vatandaşların hastanelerde rehin kaldığı haberlerinin okunduğunu, zenginin özel hastanede, fakirin SSK hastanelerinde kuyruk beklediği dönemleri yaşadıklarını anlatan Bilgin, şöyle devam etti:

"Annem 2003 yılında rahatsızlandı, Tıp fakültesine almamışlardı. Ben bunları yaşadım. O günlerden bugünlere gelindi. Hangi sistem olursa olsun, siz insanı temel almazsanız, adalet mekanizmasında ortaya koymazsanız yaptığınız hiçbir sistem yetkin olmaz. Dolayısıyla ülkemizde şehir hastaneleri, devlet hastaneleri ile özel hastaneleri kıyaslarsanız arasında hiçbir fark yok. Hatta devlet hastaneleri özel hastanelerden daha iyi. Biz insanı ön planda tutuyoruz. Zengin fakir ayırt etmiyoruz. Ben de devlet hastanesinde tedavi oldum."