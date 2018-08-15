HABER

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 14:07 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, İl Özel İdaresi'ne ait resmi plakalı vidanjörden Mutlu Deresi'ne kanalizasyon atıkları boşaltılırken, şoke eden bu anlar bölgede hayvancılık yapan kişilerce anbean görüntülendi. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktarırken, 'İlgili kişinin foseptikten atıkları çekip, dereye akıtması açık bir suçtur. Devletin parası da israf edilmektedir. Böyle bir şey olamaz' diye konuştu.

Demirköy ilçesindeki Balaban köyü mevkisinde, hayvanların sulandığı Mutlu Deresi'ne, Kırklareli İl Özel İdaresi'ne ait resmi plakalı vidanjörden kanalizasyon atıkları bırakıldı. Bu anlar, bölgede hayvancılık yapanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu. Çevre dernekleri üyeleri, derede hayvanların sulandığını belirterek, kanalizasyon atıklarının, tüm canlıların sağlığını tehdit edeceğini vurguladı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Özel İdaresi'ne ait vidanjörden dereye atık bırakılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Vali Bilgin, doğanın kirletilmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Dupnisa Mağarası'na foseptik yapmamızdaki amaç, dereyi kirletmemek. Kamu görevlisi olarak böyle bir talimat vermemize rağmen gidip, ilgili kişinin foseptikten atıkları çekip, dereye akıtması açık bir suçtur. Devletin parası da israf edilmektedir. Böyle bir şey olamaz. Çevreye zarar vermek açıkça budur. İlgili kişi hakkında soruşturma başlatıldı" dedi. (DHA)

PARTNERPlajın yıldızı o oldu!Plajın yıldızı o oldu!
PKK'nın saldırdığı şantiyedeki hasar gündüz ortaya çıktıPKK'nın saldırdığı şantiyedeki hasar gündüz ortaya çıktı
Bilecikli sanatçı Hilal Coşgun, kazada yaralandıBilecikli sanatçı Hilal Coşgun, kazada yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli Osman Bilgin Kanalizasyon foseptik vidanjör kırklareli demirköy

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!

Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!

Pankartlı trafik gönüllüsü! Onu gören şaşkına dönüyor

Pankartlı trafik gönüllüsü! Onu gören şaşkına dönüyor

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti

Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Beyoğlu'dan korku dolu anlar! Genç kadın otobüs durağında kanlar içerisinde bulundu!

Beyoğlu'dan korku dolu anlar! Genç kadın otobüs durağında kanlar içerisinde bulundu!

Zonguldak'ta akılalmaz olay! 7 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı

Zonguldak'ta akılalmaz olay! 7 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.