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Kırklareli ve Edirne’de yeni yıl öncesi kaçak içki operasyonu

30.12.2020 13:45 | Son Güncelleme:
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Kırklareli ve Edirne’de yeni yıl öncesinde düzenlenen operasyonda 505 litre kaçak içki ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu gerçekleştirdi.

Kırklareli ve Edirne’de yeni yıl öncesinde düzenlenen operasyonda 505 litre kaçak içki ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu gerçekleştirdi. Kırklareli ve Edirne illerinde N.G., M.Ç., B.Y., C.E. ve A.Y. isimli 5 şüpheliye ait 7 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 505 litre kaçak içki ile ruhsatsız 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilere yönelik yürütülen planlı faaliyet kapsamında 4 ara yakalamada 518 litre olmak üzere soruşturmanın başlangıcından itibaren toplamda 1 ton 23 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı jandarmada işlemlerinin ardından Kırklareli Adliyesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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