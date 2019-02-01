Kırklareli ve İstanbul'da 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ ve İstanbul'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda DHKP-C, MLKP ve THKP-C terör örgütlerine ait dokümanlar ele geçirildi.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, göçmen kaçakçılığı ve terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Kırklareli ve İstanbul’da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden İstanbul'da oturan B.G.'nin evinde silah, bıçak, teleskopik jop, DHKP-C, MLKP ve THKP-C terör örgütleri ile örgüt üyelerine ait çok sayıda doküman ele geçirildi.
Şüpheliler, K.B, A.K., N.E., M.O., B.G., T,T., S.D. ve M.U. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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