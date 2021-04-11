HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırklareli ve Kırşehir iftar saatleri | Kırklareli ve Kırşehir'deki sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

Kırklareli ve Kırşehir iftar saatleri | Kırklareli ve Kırşehir'deki sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

11.04.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 13 Nisan itibarıyla başlayacak Ramazan ayında Kırklareli ve Kırşehir'de sahur, iftar ve imsak vakitleri belli oldu. Kırklareli ve Kırşehir'de ilk sahur, imsak, iftar yani akşam namazı saatleri, gün gün paylaşıldı.

Kırklareli ve Kırşehir iftar saatleri | Kırklareli ve Kırşehir'deki sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayı imsakiyesini paylaştı. 13 Nisan’da başlayacak olan Ramazan, 12 Mayıs’ta son bulacak. Kırklareli ve Kırşehir'de gün gün sahur, imsak, iftar ve akşam namazı vakti, imsakiyede yer aldı.

KIRKLARELİ'DE SAHUR, İFTAR VE AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı imsakiyeye göre; Kırklareli'de yaşayanlar 04:45’e kadar sahur yapabilecek. Kırklareli'de ilk imsak vakti 06:27'de bitecek. Kırklareli'de ilk akşam namazı 19:56'da okunacak.

Kırklareli ve Kırşehir iftar saatleri | Kırklareli ve Kırşehir'deki sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

KIRKLARELİ'DE İMSAK, SABAH, ÖĞLE, İKİNDİ, AKŞAM VE YATSI NAMAZI SAATLERİ

13 Nisan 2021 Salı 04:55 06:27 13:17 16:58 19:56 21:22
14 Nisan 2021 Çarşamba 04:53 06:26 13:16 16:59 19:57 21:24
15 Nisan 2021 Perşembe 04:51 06:24 13:16 16:59 19:58 21:25
16 Nisan 2021 Cuma 04:49 06:23 13:16 17:00 19:59 21:26
17 Nisan 2021 Cumartesi 04:47 06:21 13:16 17:00 20:00 21:28
18 Nisan 2021 Pazar 04:45 06:20 13:16 17:00 20:02 21:29
19 Nisan 2021 Pazartesi 04:43 06:18 13:15 17:01 20:03 21:31
20 Nisan 2021 Salı 04:41 06:17 13:15 17:01 20:04 21:32
21 Nisan 2021 Çarşamba 04:39 06:15 13:15 17:01 20:05 21:34
22 Nisan 2021 Perşembe 04:37 06:14 13:15 17:02 20:06 21:35
23 Nisan 2021 Cuma 04:36 06:12 13:15 17:02 20:07 21:37
24 Nisan 2021 Cumartesi 04:34 06:11 13:14 17:02 20:08 21:38
25 Nisan 2021 Pazar 04:32 06:09 13:14 17:03 20:09 21:40
26 Nisan 2021 Pazartesi 04:30 06:08 13:14 17:03 20:10 21:42
27 Nisan 2021 Salı 04:28 06:06 13:14 17:03 20:11 21:43
28 Nisan 2021 Çarşamba 04:26 06:05 13:14 17:04 20:12 21:45
29 Nisan 2021 Perşembe 04:24 06:04 13:14 17:04 20:14 21:46
30 Nisan 2021 Cuma 04:22 06:02 13:13 17:04 20:15 21:48
01 Mayıs 2021 Cumartesi 04:20 06:01 13:13 17:05 20:16 21:49
02 Mayıs 2021 Pazar 04:18 06:00 13:13 17:05 20:17 21:51
03 Mayıs 2021 Pazartesi 04:17 05:58 13:13 17:05 20:18 21:52
04 Mayıs 2021 Salı 04:15 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
05 Mayıs 2021 Çarşamba 04:13 05:56 13:13 17:06 20:20 21:56
06 Mayıs 2021 Perşembe 04:11 05:54 13:13 17:06 20:21 21:57
07 Mayıs 2021 Cuma 04:09 05:53 13:13 17:06 20:22 21:59
08 Mayıs 2021 Cumartesi 04:08 05:52 13:13 17:07 20:23 22:00
09 Mayıs 2021 Pazar 04:06 05:51 13:13 17:07 20:24 22:02
10 Mayıs 2021 Pazartesi 04:04 05:50 13:13 17:07 20:25 22:04
11 Mayıs 2021 Salı 04:02 05:49 13:13 17:08 20:26 22:05

KIRŞEHİR'DE SAHUR, İFTAR VE AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Kırşehir'de ilk imsak vakti 04:35’te giriyor. Yani Müslümanlar, bu saate kadar bir şeyler yiyip içebilecek. Bu saatten sonra da niyetler getirilecek. Akşam namazı da 19:25'te okunacak. Yani Kırşehir'deki vatandaşlar, akşam 19:25'te ilk orucunu açacak.

Kırklareli ve Kırşehir iftar saatleri | Kırklareli ve Kırşehir'deki sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

KONYA'DA İMSAK, SABAH, ÖĞLE, İKİNDİ, AKŞAM VE YATSI NAMAZI SAATLERİ

13 Nisan 2021 Salı 04:35 06:03 12:49 16:29 19:25 20:47
14 Nisan 2021 Çarşamba 04:33 06:01 12:49 16:30 19:26 20:48
15 Nisan 2021 Perşembe 04:32 06:00 12:48 16:30 19:27 20:50
16 Nisan 2021 Cuma 04:30 05:58 12:48 16:30 19:28 20:51
17 Nisan 2021 Cumartesi 04:28 05:57 12:48 16:30 19:29 20:52
18 Nisan 2021 Pazar 04:26 05:56 12:48 16:31 19:30 20:53
19 Nisan 2021 Pazartesi 04:24 05:54 12:48 16:31 19:31 20:55
20 Nisan 2021 Salı 04:23 05:53 12:47 16:31 19:32 20:56
21 Nisan 2021 Çarşamba 04:21 05:51 12:47 16:31 19:33 20:57
22 Nisan 2021 Perşembe 04:19 05:50 12:47 16:32 19:34 20:59
23 Nisan 2021 Cuma 04:17 05:49 12:47 16:32 19:35 21:00
24 Nisan 2021 Cumartesi 04:16 05:47 12:47 16:32 19:36 21:01
25 Nisan 2021 Pazar 04:14 05:46 12:46 16:32 19:37 21:03
26 Nisan 2021 Pazartesi 04:12 05:45 12:46 16:33 19:38 21:04
27 Nisan 2021 Salı 04:10 05:43 12:46 16:33 19:39 21:05
28 Nisan 2021 Çarşamba 04:09 05:42 12:46 16:33 19:40 21:07
29 Nisan 2021 Perşembe 04:07 05:41 12:46 16:33 19:41 21:08
30 Nisan 2021 Cuma 04:05 05:39 12:46 16:34 19:42 21:09
01 Mayıs 2021 Cumartesi 04:04 05:38 12:46 16:34 19:43 21:11
02 Mayıs 2021 Pazar 04:02 05:37 12:45 16:34 19:44 21:12
03 Mayıs 2021 Pazartesi 04:00 05:36 12:45 16:34 19:45 21:14
04 Mayıs 2021 Salı 03:59 05:35 12:45 16:34 19:46 21:15
05 Mayıs 2021 Çarşamba 03:57 05:34 12:45 16:35 19:47 21:16
06 Mayıs 2021 Perşembe 03:56 05:32 12:45 16:35 19:48 21:18
07 Mayıs 2021 Cuma 03:54 05:31 12:45 16:35 19:49 21:19
08 Mayıs 2021 Cumartesi 03:53 05:30 12:45 16:35 19:50 21:20
09 Mayıs 2021 Pazar 03:51 05:29 12:45 16:36 19:51 21:22
10 Mayıs 2021 Pazartesi 03:49 05:28 12:45 16:36 19:51 21:23
11 Mayıs 2021 Salı 03:48 05:27 12:45 16:36 19:52 21:25

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Mustafa Sarıgül hastaneye kaldırıldıMustafa Sarıgül hastaneye kaldırıldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli Kırşehir

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti

Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti

Yeri tespit edildi! Sedat Peker için Interpol devrede

Yeri tespit edildi! Sedat Peker için Interpol devrede

Terör örgütü PKK 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza’nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi

Terör örgütü PKK 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza’nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.