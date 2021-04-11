Kırklareli ve Kırşehir iftar saatleri | Kırklareli ve Kırşehir'deki sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayı imsakiyesini paylaştı. 13 Nisan’da başlayacak olan Ramazan, 12 Mayıs’ta son bulacak. Kırklareli ve Kırşehir'de gün gün sahur, imsak, iftar ve akşam namazı vakti, imsakiyede yer aldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı imsakiyeye göre; Kırklareli'de yaşayanlar 04:45’e kadar sahur yapabilecek. Kırklareli'de ilk imsak vakti 06:27'de bitecek. Kırklareli'de ilk akşam namazı 19:56'da okunacak.
13 Nisan 2021 Salı 04:55 06:27 13:17 16:58 19:56 21:22
14 Nisan 2021 Çarşamba 04:53 06:26 13:16 16:59 19:57 21:24
15 Nisan 2021 Perşembe 04:51 06:24 13:16 16:59 19:58 21:25
16 Nisan 2021 Cuma 04:49 06:23 13:16 17:00 19:59 21:26
17 Nisan 2021 Cumartesi 04:47 06:21 13:16 17:00 20:00 21:28
18 Nisan 2021 Pazar 04:45 06:20 13:16 17:00 20:02 21:29
19 Nisan 2021 Pazartesi 04:43 06:18 13:15 17:01 20:03 21:31
20 Nisan 2021 Salı 04:41 06:17 13:15 17:01 20:04 21:32
21 Nisan 2021 Çarşamba 04:39 06:15 13:15 17:01 20:05 21:34
22 Nisan 2021 Perşembe 04:37 06:14 13:15 17:02 20:06 21:35
23 Nisan 2021 Cuma 04:36 06:12 13:15 17:02 20:07 21:37
24 Nisan 2021 Cumartesi 04:34 06:11 13:14 17:02 20:08 21:38
25 Nisan 2021 Pazar 04:32 06:09 13:14 17:03 20:09 21:40
26 Nisan 2021 Pazartesi 04:30 06:08 13:14 17:03 20:10 21:42
27 Nisan 2021 Salı 04:28 06:06 13:14 17:03 20:11 21:43
28 Nisan 2021 Çarşamba 04:26 06:05 13:14 17:04 20:12 21:45
29 Nisan 2021 Perşembe 04:24 06:04 13:14 17:04 20:14 21:46
30 Nisan 2021 Cuma 04:22 06:02 13:13 17:04 20:15 21:48
01 Mayıs 2021 Cumartesi 04:20 06:01 13:13 17:05 20:16 21:49
02 Mayıs 2021 Pazar 04:18 06:00 13:13 17:05 20:17 21:51
03 Mayıs 2021 Pazartesi 04:17 05:58 13:13 17:05 20:18 21:52
04 Mayıs 2021 Salı 04:15 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
05 Mayıs 2021 Çarşamba 04:13 05:56 13:13 17:06 20:20 21:56
06 Mayıs 2021 Perşembe 04:11 05:54 13:13 17:06 20:21 21:57
07 Mayıs 2021 Cuma 04:09 05:53 13:13 17:06 20:22 21:59
08 Mayıs 2021 Cumartesi 04:08 05:52 13:13 17:07 20:23 22:00
09 Mayıs 2021 Pazar 04:06 05:51 13:13 17:07 20:24 22:02
10 Mayıs 2021 Pazartesi 04:04 05:50 13:13 17:07 20:25 22:04
11 Mayıs 2021 Salı 04:02 05:49 13:13 17:08 20:26 22:05
Kırşehir'de ilk imsak vakti 04:35’te giriyor. Yani Müslümanlar, bu saate kadar bir şeyler yiyip içebilecek. Bu saatten sonra da niyetler getirilecek. Akşam namazı da 19:25'te okunacak. Yani Kırşehir'deki vatandaşlar, akşam 19:25'te ilk orucunu açacak.
13 Nisan 2021 Salı 04:35 06:03 12:49 16:29 19:25 20:47
14 Nisan 2021 Çarşamba 04:33 06:01 12:49 16:30 19:26 20:48
15 Nisan 2021 Perşembe 04:32 06:00 12:48 16:30 19:27 20:50
16 Nisan 2021 Cuma 04:30 05:58 12:48 16:30 19:28 20:51
17 Nisan 2021 Cumartesi 04:28 05:57 12:48 16:30 19:29 20:52
18 Nisan 2021 Pazar 04:26 05:56 12:48 16:31 19:30 20:53
19 Nisan 2021 Pazartesi 04:24 05:54 12:48 16:31 19:31 20:55
20 Nisan 2021 Salı 04:23 05:53 12:47 16:31 19:32 20:56
21 Nisan 2021 Çarşamba 04:21 05:51 12:47 16:31 19:33 20:57
22 Nisan 2021 Perşembe 04:19 05:50 12:47 16:32 19:34 20:59
23 Nisan 2021 Cuma 04:17 05:49 12:47 16:32 19:35 21:00
24 Nisan 2021 Cumartesi 04:16 05:47 12:47 16:32 19:36 21:01
25 Nisan 2021 Pazar 04:14 05:46 12:46 16:32 19:37 21:03
26 Nisan 2021 Pazartesi 04:12 05:45 12:46 16:33 19:38 21:04
27 Nisan 2021 Salı 04:10 05:43 12:46 16:33 19:39 21:05
28 Nisan 2021 Çarşamba 04:09 05:42 12:46 16:33 19:40 21:07
29 Nisan 2021 Perşembe 04:07 05:41 12:46 16:33 19:41 21:08
30 Nisan 2021 Cuma 04:05 05:39 12:46 16:34 19:42 21:09
01 Mayıs 2021 Cumartesi 04:04 05:38 12:46 16:34 19:43 21:11
02 Mayıs 2021 Pazar 04:02 05:37 12:45 16:34 19:44 21:12
03 Mayıs 2021 Pazartesi 04:00 05:36 12:45 16:34 19:45 21:14
04 Mayıs 2021 Salı 03:59 05:35 12:45 16:34 19:46 21:15
05 Mayıs 2021 Çarşamba 03:57 05:34 12:45 16:35 19:47 21:16
06 Mayıs 2021 Perşembe 03:56 05:32 12:45 16:35 19:48 21:18
07 Mayıs 2021 Cuma 03:54 05:31 12:45 16:35 19:49 21:19
08 Mayıs 2021 Cumartesi 03:53 05:30 12:45 16:35 19:50 21:20
09 Mayıs 2021 Pazar 03:51 05:29 12:45 16:36 19:51 21:22
10 Mayıs 2021 Pazartesi 03:49 05:28 12:45 16:36 19:51 21:23
11 Mayıs 2021 Salı 03:48 05:27 12:45 16:36 19:52 21:25