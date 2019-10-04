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Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak ve şiddetli rüzgar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 17:52 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir binanın çatısı ile bazı araçlar zarar gördü

KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ (AA) - Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli'nde aniden başlayan yağış ve şiddetli rüzgara hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altına sığınırken, bazıları şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırdı, su birikintisi olan cadde ve sokaklardaki mazgallarda temizlik çalışması yaptı.

Lüleburgaz ilçesinde, bazı ağaçların devrilmesi sonucu araçlarda hasar meydana geldi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde de şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Malkara Caddesi'nde bulunan TOKİ konutlarında bir binanın çatısı ile bazı araçlar zarar gördü.

Belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
AĞAÇ fırtına sağanak

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