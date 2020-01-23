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  4. Kırklareli’de 1 yılda 6 bin 690 kişi işe yerleştirildi

Kırklareli’de 1 yılda 6 bin 690 kişi işe yerleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 19:32 | Son Güncelleme

Kırklareli İŞKUR Müdürü Aytaç Babalıoğullu, 2019 yılında 6 bin 690 kişinin özel sektörde istihdam edildiğini açıkladı.Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Osman Bilgin başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırklareli’de 1 yılda 6 bin 690 kişi işe yerleştirildi

Kırklareli İŞKUR Müdürü Aytaç Babalıoğullu, 2019 yılında 6 bin 690 kişinin özel sektörde istihdam edildiğini açıkladı.

Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Osman Bilgin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Kırklareli Vali Yardımcısı Emre Öztürk, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Özel ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda Vali Bilgin, Kırklareli’de öncelik olarak organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesine önem verdiklerini ve bu alanda hızlı bir istihdam sağlanacağını söyledi.

2 bin 423 iş yeri ziyaret edildi
Toplantıda bilgilendirmelerde bulunan İŞKUR Kırklareli İl Müdürü Babalıoğullu, 2019 yılı içerisinde iş ve meslek danışmanlarının 44 bin 315 bireysel danışmanlık görüşmesi yaptığını söyledi. Babalıoğullu, bu görüşmeler kapsamında 2 bin 423 iş yeri ziyaretinin yapıldığını ve talepler doğrultusunda 6 bin 690 kişinin özel sektörde istihdam edildiğini açıkladı. Öte yandan Babalıoğullu işe yerleştirme rakamlarını yüzde 13.9 artırdıklarını, istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kırklareli’de 1 yılda 6 bin 690 kişi işe yerleştirildi

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