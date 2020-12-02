Kırklareli’de 10 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’de yasa dışı yollardan Bulgaristan’a geçmek isteyen 10 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli’nin Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar köyünde jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek için yaptığı denetimler sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurup aramaya aldı. R.S.’nin kullandığı araçta yapılan aramada yasadışı yollardan Bulgaristan’a geçiş hazırlığında olan Filistin ve Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücüsü R.S., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu şahıslar ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

