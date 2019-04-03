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Kırklareli'de 170 sandık yeniden sayılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 15:49 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'de Cumhur İttifakı belediye başkan adayı MHP'li Derya Bulut'un, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre 248 oy farkla seçimi kazanmasını ardından Merkez İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz üzerine 170 sandığın yeniden sayılmasına karar verildi.

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'de Cumhur İttifakı belediye başkan adayı MHP'li Derya Bulut'un, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre 248 oy farkla seçimi kazanmasını ardından Merkez İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz üzerine 170 sandığın yeniden sayılmasına karar verildi.
Kırklareli'de pazar günü yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı ve bağımsız başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 17 bin 176, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Derya Bulut 16 bin 928 oy aldı. Bulut, arada bulunan 248 oyla ilgili dün MHP ve Ak Parti teşkilatı ile birlikte İlçe Seçim Kurulu'na giderek geçerli sayılacak oyların da geçersiz sayıldığını savunarak 170 sandığın tekrar sayılmasını için itirazda bulundu. İtiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu, bugün 170 sandaki oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

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