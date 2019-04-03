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Kırklareli'de 170 sandık yeniden sayılacak (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 21:27 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'DE OYLAR SAYILMAYACAK ​Kırklareli'de seçimi 248 oy farkı ile kaybeden MHP'li aday Derba Bulut'un 170 sandığın yeniden sayılması ile ilgili yaptığı itiraz İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul görürken, ancak akşam saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı.

KIRKLARELİ'DE OYLAR SAYILMAYACAK
​Kırklareli'de seçimi 248 oy farkı ile kaybeden MHP'li aday Derba Bulut'un 170 sandığın yeniden sayılması ile ilgili yaptığı itiraz İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul görürken, ancak akşam saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı. Bu kez seçimi kazanan bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu, İlçe Seçim Kurulu'nun oyların sayılması yönündeki kararını İl Seçim Kurulu'nda itiraz etti. İtirazı değerlendiren İl Seçim Kurulu, oyların sayılmaması yönünde karar aldı.
Kırklareli'de pazar günü yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı ve bağımsız başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 17 bin 176, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Derya Bulut 16 bin 928 oy aldı. Bulut, arada bulunan 248 oyla ilgili dün MHP ve AK Parti teşkilatı ile birlikte İlçe Seçim Kurulu'na yaptıkları başvuruda geçerli sayılması gereken oyların da geçersiz sayıldığını savunarak 170 sandığın tekrar sayılmasını için itirazda bulundu. İtiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu, bugün 170 sandıktaki oyların yeniden sayılmasına yönünde karar verdi.
ÖZEL VE İNCE'DEN KESİMOĞLU'NA DESTEK ZİYARETİ
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile CHP'li Muharrem İnce bugün kente gelerek bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'na destek verdi. Kesimoğlu, İlçe Seçim Kurulu'nun oyların sayılması yönündeki kararını İl Seçim Kurulu'nda itiraz etti. İtirazı değerlendiren İl Seçim Kurulu, oyların sayılmaması yönünde karar aldı.

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