Kırklareli'de 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü

KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'de, 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi öldü.
Kaza, Kırklareli'nin Edirne karayolu üzerindeki Ürünlü köyü yakınlarında bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Hakan Güzelyel'in (24) kullandığı 39 DH 888 plakalı otomobil ile Muammer Koca(75) yönetimindeki 39 DT 865 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Hakan Güzelyel, diğer aracın sürücüsü Muammer Koca ile eşi Sülbiye Koca (77) ile Recep İlke Peran (22) yaşamını yitirdi. Otomobillerde sıkışanların 4 kişinin cansız bedenleri, itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak Kırklareli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazada yaşamlarını yitiren Muammer Koca ile Sülbiye Koca'nın rahatsızları nedeniyle Edirne'deki Trakya Üniversitesi Hastanesi'ne tedaviye gittikleri belirtildi.
Kaza nedeniyle Kırklareli-Edirne karayolu bir süre ulaşıma kapalı kaldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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