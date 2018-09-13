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Kırklareli'de 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 14:29 | Son Güncelleme

GEÇEN TEMMUZDA EVLENMİŞ Kırklareli'nde iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişinin hayatını kaybetmesi kentte büyük üzüntüye neden oldu.

Kırklareli'de 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü (2)

GEÇEN TEMMUZDA EVLENMİŞ
Kırklareli'nde iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişinin hayatını kaybetmesi kentte büyük üzüntüye neden oldu. Kazada ölenlerden Hakan Güzelyel'in (24), 4 yıldır birliktelik yaşadığı Seda Güzelyel ile geçen temmuz ayında evlendiği öğrenildi. Kırklareli'nde elektrikçi olan Güzelyel'in cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.
Kazada Hakan Güzelyel'in kullandığı otomobilde bulunan ve hayatını kaybeden Recep İlke Peran'ın (22) ise Kırklareli Belediye Başkanlığı Basın ve Halkla İlişleri Müdürü Yusuf Hakan Peran'ın oğlu olduğu öğrenildi. Recep İlke Peran, bugün Büyük Camii'ndeki ikinci namazının ardından toprağa verilecek. Diğer otomobilde hayatını kaybeden Muammer Koca (75) ile eşi Sülbiye Koca (77) da yarın Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine Poyralı köyünde toprağa verilecek

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Kırklareli'de 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü (2)Kırklareli'de 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü (2)

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