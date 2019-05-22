Kırklareli’de 25 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’de jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada 25 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenlerden 5’i, Bulgar polisi tarafından değerli eşyalarının alınıp darp edildiklerini iddia etti.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında Lüleburgaz ilçesinde iki ayrı grup halinde 20 kaçak göçmen yakaladı. Şırnak ve Van üzerinden Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra İstanbul’da bir süre çalışan göçmenlerin yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmeye çalıştıkları öğrenildi. Edirne üzerinden Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 20 göçmen işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, 2 araç sürücüsü gözaltına alındı.

Bulgar polis acımadı paraları alıp darp etti

Öte yandan Kofçaz ilçesinde de jandarma ekipleri tarafından 1 Irak, 4 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 5 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslar, 2 gün önce yola çıktıklarını ve bilmedikleri bir ormanda bırakıldıklarını, daha sonra Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları alınıp darp edilerek Türkiye’ye geri gönderildiklerini iddia ettiler. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

