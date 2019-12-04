Kırklareli'de 3 bin 281 litre sahte içki ele geçirildi

KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, jandarmanın düzenlendiği operasyonda, yılbaşında piyasa sürülmeye hazırlandığı iddia edilen 3 bin 281 litre sahte içki ele geçildi, 3 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize'de yaklaşan yılbaşı nedeniyle piyasa çok miktarda sahte içki sürüleceğini tespit etti. Jandarma, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi. Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 3 bin 281 litre sahte içki, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve çok sayıda sahte bandrollü kapüşon ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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