Kırklareli’de 310 litre el yapımı şarap ele geçirildi

Kırklareli’nin Vize ilçesinde bir şahsın ev ve arabasında yapılan aramalarda 310 litre el yapımı şarap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Vize’ye bağlı Kıyıköy beldesinde jandarma ekipleri, A.K. isimli şahsın ev ve aracında arama yaptı. Yapılan aramalarda toplam 310 litre el yapımı şarap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarap yapımında kullanılan imalat düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli A.K. hakkında 27 nolu ÖTV Genel Tebliğ Kapsamında idari yaptırım uygulandı. Av tüfeğine el konurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

