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  4. Kırklareli’de 4 define avcısı suçüstü yakalandı

Kırklareli’de 4 define avcısı suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 14:15 | Son Güncelleme

Kırklareli’de jandarma ekiplerince define arayan şüphelilere yönelik çalışmalarda 4 kişi yakalandı.Vize ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında İ.K., M.P.

Kırklareli’de jandarma ekiplerince define arayan şüphelilere yönelik çalışmalarda 4 kişi yakalandı.
Vize ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında İ.K., M.P. ve Y.A. isimli şahıslar, ellerinde 4 adet boşluk arama çubuğu ve 1 adet dedektör ile izinsiz define araştırması yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Başka bir köyde de S.A. isimli şahıs kazma ve dedektörle izinsiz define araştırması yaptığı esnada yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda suçta kullanılan malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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