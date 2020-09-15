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Kırklareli’de 41 bin 850 lira mesafe ve maske cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 10:05 | Son Güncelleme

Kırklareli’de kavgaya karışıp sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan ve maske takmayan toplamda 20 kişiye 41 bin 850 lira ceza uygulandı.Kırklareli İl Merkez-Kavaklı beldesinde, saat 02.55 sıralarında, kasten yaralama olayına karışan M.Y., O.Y.

Kırklareli’de kavgaya karışıp sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan ve maske takmayan toplamda 20 kişiye 41 bin 850 lira ceza uygulandı.
Kırklareli İl Merkez-Kavaklı beldesinde, saat 02.55 sıralarında, kasten yaralama olayına karışan M.Y., O.Y. ve G.Y. isimli şahısların sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri tespit edildi. Şahıslara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi kapsamında kişi başı 3 bin 150TL olmak üzere toplamda 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.
Babaeski ilçesi Alpullu beldesinde de M.T. isimli şahıs ile A.G. isimli şahıs kavga yaşanması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi Kavga sonrası M.T. isimli şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi kapsamında 3 bin 150 TL idari yaptırım uyguladı.
Vize-Kıyıköy beldesinde ise hakkında kasten yaralama suçundan adli işlem yapılan A.S. ve M.A. isimli şahısların sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri tespit edilerek, bir şahsa toplamda 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.
Vize Evrenli köyünde de hakaret olayına karışan H.S. ve H.G. isimli şahısların sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri tespit edilerek, şahıslara, kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 6 bin 300 TL idari para cezası uygulandı.
19 bin 800 TL ceza daha kesildi
Kırklareli’nin Lüleburgaz ve Vize ilçelerinde maske takmadıkları gerekçesiyle 11 kişiye 11 bin 700 TL para cezası kesildi.
Vize ilçesi Hamidiye köyünde, “Sit Koşullarına Aykırı Hareket Etmek” suçundan haklarında işlem yapılan, U.Ç. ve A.İ. isimli şahısların sosyal mesafe kuralını ve ihlal ettikleri ve maske takmadıkları için şahıslara 8 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.

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