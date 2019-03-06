Kırklareli’de 61 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’de yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 61 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ve Babaeski ilçesinde jandarma ekipleri Avrupa ülkelerine yasadışı yollardan kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şahısların olduğunu tespit ederek operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda iki ayrı grup halinde olan Irak, Afganistan ve İran uyruklu 61 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddia edilen 4 kişi de gözaltına alındı.

