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  4. Kırklareli’de 620 kilo tütün ile 400 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli’de 620 kilo tütün ile 400 litre kaçak içki ele geçirildi

18.11.2020 16:50 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’de 620 kilo tütün ile 400 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki araçta yapılan aramada 400 litre kaçak içki ve 620 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Babaeski ilçesine bağlı Müsellim köyü D-100 karayolunda şüphe üzerine bir kamyonet durduruldu.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki araçta yapılan aramada 400 litre kaçak içki ve 620 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Babaeski ilçesine bağlı Müsellim köyü D-100 karayolunda şüphe üzerine bir kamyonet durduruldu. Kamyonette yapılan aramada 620 kilogram TAPDK bandrollü kaçak tütün ve 377 adet mükerrer kullanım için toplanmış bandrol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere ise el konuldu.
Jandarma ekiplerince Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde de şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 400 litre sahte rakı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildi.
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kırklareli’de 620 kilo tütün ile 400 litre kaçak içki ele geçirildi

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