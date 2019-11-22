Kırklareli’de 643 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli’de İl Jandarma Komutanlığınca 643,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Vize ilçesi Okçular köyü sınırlarında şüphe üzerine bir kamyonet durduruldu. Kamyonette yapılan aramada 643,5 litre kaçak alkollü içki ile mükerrer kullanıma uygun 289 adet TAPDK bandrollü içki kapüşonu ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli K.S. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayda suç unsurlarına el konuldu.

