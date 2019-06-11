Kırklareli’de 7 günde 96 kişi kaçak avcılıktan yakalandı

Kırklareli’nin Vize ilçesinde 2 ve 9 Haziran tarihleri arasında denizde kaçak avcılık yaptığı tespit ettiği 96 kişi hakkında işlem yapıldı. Jandarma tarafından yakalanan kaçak avcılar Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kişiler hakkında "Su ürünleri kanunundaki kabahatlar" kapsamında cezai işlem uygulandı.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül tarihine kadar devam etmesi nedeniyle jandarma ekipleri denizlerde kaçak avlananlara göz açtırmıyor. Son olarak Kırklareli’nin Karadeniz kıyısında bulunan Vize ilçesi açıklarında balık avlayan kaçak avcılara yönelik denetimlerini sıklaştıran jandarma ekipleri, yaptığı kontroller sonucunda 1 hafta içerisinde 96 kişiyi yakaladı. Su ürünleri kanunundaki kabahatlar kapsamında haklarında işlem yapılan kişiler idari ceza için ilçe tarım müdürlüğüne teslim edilirken, kaçak avcıların av malzemelerine el konuldu.

