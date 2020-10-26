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Kırklareli’de 760 litre sahte alkol ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 11:10 | Son Güncelleme

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince 160 litre sahte alkol, tütün ve tütün ürünleri geçirildi.Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçak ve sahte alkole geçit vermiyor.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince 160 litre sahte alkol, tütün ve tütün ürünleri geçirildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçak ve sahte alkole geçit vermiyor. Ekiplerce yapılan çalışmalarda Lüleburgaz ve merkez ilçelerinde düzenlenen operasyonda 760 litre sahte alkollü içki, 2 adet damıtma düzeneği, 10 kilogram kaçak tütün, 4 bin 500 adet makaron, 450 adet doldurulmuş satışa hazır makaron ve 1 adet tütün doldurma aparatı ele geçirildi.
Operasyonlara ilişkin 3 şüpheli gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı.
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

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