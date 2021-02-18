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Kırklareli’de 898 litre sahte içki ele geçirildi

18.02.2021 11:04 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’de 898 litre sahte içki ele geçirildi

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesi ve Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde düzenlenen operasyonda 898 litre sahte içki ele geçirildi.Alınan bilgiye göre; Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Pınarhisar ilçesinde ve Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde bazı şüphelilerin piyasaya sahte içki sürdüğü iddiası üzerine çalışma başlattı.

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesi ve Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde düzenlenen operasyonda 898 litre sahte içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre; Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Pınarhisar ilçesinde ve Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde bazı şüphelilerin piyasaya sahte içki sürdüğü iddiası üzerine çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda şüphelilere ait ev ve arazilerde yapılan aramada Pınarhisar’da 550 litre fermente şarap, 30 litre rakı, 1 adet damıtma düzeneği, 7 adet dinlendirme tankı ve Kıyıköy’de ise 318 litre fermente şarap olmak üzere toplamda 898 litre sahte içki ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli’de 898 litre sahte içki ele geçirildi

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