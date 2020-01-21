Kırklareli’de ağaçlık alanda 6 çanta uyuşturucu bulundu

KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ’nin Doyran köyünde ağaçlık alanda 6 çanta içinde esrar ele geçirildi. Görgü tanığı, uyuşturucuların planörden atıldığını ve almaya gelen kişinin kendisini görünce kaçtığını söyledi.

Kırklareli'de benzerine film senaryolarında rastlanabilecek, uyuşturucu kuryeliği olayı, bir köylünün ihbarıyla ortaya çıktı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı’na Doyran köyünde bir kişinin ağaçlık alana planörden çantalar atıldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler Koru mevkiindeki ağaçlık alanda yaptığı aramada 6 çanta buldu. Yapılan ilk incelemede çantaların içinde genetiği değiştirilmiş esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Olay yarinde Cumhuriyet savcısının da incelemesinin ardından çantalar İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Görgü tanığı köylü ifadesinde, çantaların planörden atıldığı gördüğünü belirterek, bölgeye gittiğini ve çantaları toplamaya çalışan 1 kişiyi gördüğünü söyledi. Görgü tanığı, bu kişinin kendisini fark etmesi üzerine otomobille bölgeden uzaklaştığını belirtti.

Jandarma olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

