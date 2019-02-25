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Kırklareli’de ağıldaki 43 kuzudan 4’ü çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 10:50 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde ağılda bulunan 43 adet kuzudan 4’ü çalındı.Olay, Kırklareli’nin Kofçaz ilçesine bağlı Tatlıpınar köyünde meydana geldi.

Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde ağılda bulunan 43 adet kuzudan 4’ü çalındı.
Olay, Kırklareli’nin Kofçaz ilçesine bağlı Tatlıpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. isimli şahsın köy yakınında bulunan ağılına 43 kuzuyu bıraktı. Ertesi gün ağıla kontrole giden H.Ö. isimli şahsı 4 kuzunun eksik olduğunu fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek incelemede bulunan jandarma ekiplerince kuzuların çalındığı göz önünde bulundurularak hırsızlık olayına karışan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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