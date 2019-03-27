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Kırklareli'de AK Parti seçim bürosu kurşunlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 19:16 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Kavaklı beldesinde AK Parti seçim bürosu gece yarısı kimsenin bulunmadığı sırada pompalı tüfekle kurşunlandı.

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,(DHA)- KIRKLARELİ'nin Kavaklı beldesinde AK Parti seçim bürosu gece yarısı kimsenin bulunmadığı sırada pompalı tüfekle kurşunlandı. Olayda yaralanan olmazken, jandarma şüpheli 1 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Kavaklı beldesinde gece yarısı meydana geldi. Bugün akşam saatlerinde AK Partililer, gece yapacakları çalışmalar nedeniyle seçim bürolarını açmak için geldiklerinde camların kurşunlandığını görüp, durumu parti yetkilileri ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de geniş kapsamlı çalışma yaptı. Çalışmada AK Parti seçim bürosunun camlarına 4 kurşun isabet ettiği belirlendi. Bulgaristan plakalı bir araçla kaçtığı tespit edilen zanlı M.K., jandarma tarafından yakalandı. M.K.'nin ilk sorgusunda saldırıyı kendisini yaptıını kabul ettiği öğrenilirken, olayla ilglii soruşturma sürüyor.

Kavaklı'nın AK Partili Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Gürel Koşdemir de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay duyan partililer de seçim bürosu önünde toplandı. Belediye Başkanı Gürel Koşdemir, saldırıya üzüldüklerini belirterek, yapılan ilk incelemede seçim bürosunun camlarına tüfekle açılan ateşte domuz kurşunları isabet ettiğinin belirlendiğini söyledi. Seçim bürolarının CHP ile yan yana olduğunu ve hiç kimseyi suçlamak istemediğini ifade eden Gürel Koşdemir, şöyle dedi:

"Biz de şimdi öğrendik, gençler seçim bürosunu açmaya geldiğinde fark ediyorlar. Gece saat 03.30'a kadar gençlerimiz burada seçim bürosunda oturmuş iyi ki de gitmişler. Olayın saat 04.30'da olduğu söyleniyor. İyi ki de can kaybımız yok. İyi ki kimse yokmuş o anda .Bu sevindirici bizim için. Gece saat seçim büromuzu 4 el ateş ediliyor. Boşken yapılmış bir olay. Biz CHP'yi suçlamıyoruz. Bunun kendini bilmek bir arkadaş yapmış, biz de üzüldük tabi.. Burada bir demokrasi dersi veriyorduk yan yana seçim büromuzu. Çok da güzel gidiyordu. Kavgasız gürültüsüz bu işi götürüyorduk. Ben bir tane gencin burnu kanayacaksa seçilmeyeyim, koltuk sevdamız yok. Yeter ki bir gencimin burnu kanamasın" dedi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahatin Minsolmaz da olay yerine gelerek incelemede bulundu. Üzücü bir olay olduğunu söyleyen Minsolmaz, "Trakya'da seçimler her zaman huzur ve sükunet çinde geçer. Bölgemizde bir zaman siyasi saikle adayların değil herhangi silahlı saldırı, hiçbir surette birbirine sataşmadığını, saldırmadığını tecrübe ediyoruz. Tabii ki burası seçim irtibat bürosu içinde insanlar da olabilir. Sabahın erken saatlerinde olması birinin yaralanmaması, seçim bürosunun boş olmasından kaynaklanıyor. Teşkilat olarak geç saatlere kadar çalışıyoruz. İçeride insan da olabilirdi. Siyasi temelli bir olay olmadığını düşünüyoruz. Zaten beldemizde herkes birbirleriyle arkadaş, adayları bile dostluk ve arkadaşlık içerisinde birbirlerinin konvoylarına, mitinglerine bile nezaketle yaklaşıyorlar" dedi.

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