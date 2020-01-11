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  4. Kırklareli'de Balkan geleneği "Koleda" kutlandı

Kırklareli'de Balkan geleneği "Koleda" kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 20:03 | Son Güncelleme

Kırklareli'de Balkan geleneği "Koleda" kutlandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Balkan geleneği olan "Koleda" gecesi düzenlendi.

Büyükmandıra Belediyesince organize edilen kutlamaya katılmak için birçok kişi beldeye geldi.

Belediye binası önünde toplananlar maskeler taktı, yüzlerini boyadı, beyaz çarşaf giydi. Belediye hoparlörlerinden korku sesleri çalındı. Grup, daha sonra yürüyüş yaparak korkutucu sesler çıkardı. Bazı kişiler evlerin kapılarına giderek vatandaşları korkuttu.

Kültür Park'a kadar yürüyen katılımcılar burada yakılan ateşlerin etrafında toplandı. Daha sonra belde sakinlerinin yaptığı kabak tatlısı, tepsilerde konuklara ikram edildi. İkramların ardından müzik eşliğinde eğlenildi.

Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Koleda'nın bir Balkan geleneği olduğunu belirterek, bu vesileyle halkın bir araya geldiğini söyledi.

Etkinlikte, yaşlıların korkulu rüyalarının anlatıldığını aktaran Çölgeçen, "Soğuk gecelerde yapılan bir etkinliktir. Bin yıldır Balkanlar'da kutlanır. Dedelerimiz hep anlatırdı bunu, biz de halkımıza yansıtmaya çalışıyoruz." dedi.

Geceye katılan Melike Çetin, çok eğlendiklerini ve geleneklerine sahip çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Balkan etkinlik koleda

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