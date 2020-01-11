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  4. Kırklareli'de Balkan geleneği 'Koleda' kutlandı

Kırklareli'de Balkan geleneği 'Koleda' kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 20:44 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Beldesi'nde Balkan geleneği olan 'Koleda', kutlandı.

Ali Can ZERAY-Metin KARAKUŞ/BABAESKİ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Beldesi'nde Balkan geleneği olan 'Koleda', kutlandı. Trakya'nın çeşitli bölgelerinde farklı isimlerle bin yıldır kutlanan geleneksel 'Koleda' gecesine katılanlar, beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayarak evlerin camlarını çalıp, mahalleliyi korkuttu.
Trakya'nın çeşitli bölgelerinde yöre halklarınca farklı isimlerle kışın en soğuk zamanlarında düzenlenen korku geceleri, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 'Kolega' adıyla kutlanıyor. Büyükmandıra Beldediyesi'nce düzenlenen geceye katılan kalabalık yüzlerini boyayıp, beyaz çarşaf giydi. Koleda kutlamaları öncesi evlerinde toplanan halk, yüzlerce yıldır olduğu gibi korku hikayeleri anlattı. Korku hikayelerin anlatılmasın ardından kabak tatlısı pişiren belde halkı ellerinde meşalelerle evlerin camlarını çalarak içeridekileri korkuttu. İnanca göre evlerinde kabak tatlısı pişirip yiyenler korkmazken, kabak pişirmeyenler korkuyor.
'BİN YILDIR DEVAM EDEN GELENEK'
Geleneksel 'Koleda' gecesinin bin yıldır devam eden Balkan geleneği olduğunu söyleyen Büyükmandıra Belde Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, "Koleda bizim belde halkının bin yıldır kutladığı gelenek. Kışın soğuk gecelerinde evlerde toplanan yöre halkı korkunç hikayeler anlatarak korkutuluyor. Daha sonra kabak tatlısı pişirip yeniyor. Koleda gecesinde kabak tatlısı yiyenler korkmuyor. Biz de burada bu geleneği canlandırmak için toplandık" dedi.
BU GECE KORKU GECESİ
Geceye farklı korku film karakterleri ile katılanlar 'Koleda'nın en korkunç gece olduğunu söyledi. Usta makyözler tarafından yüzlere yapılan korkutucu makyajlar ve ellerinde meşalerle kadından erkeğe, çocuktan yaşlıya hemen herkesin eğlendiği gecede hazırlanan korku maketleri dikkat çekti. Koleda'ya giydiği korkutucu köstümle katılan Özlem Kara, "Bu gece Balkan geleneğini canlandırmak için buradayız. Bu gece çok korkunç bir gece olacak" dedi.
Belediye önünde kortej oluşturan grup camları çalıp belde halkını korkuttu. Kalabalık daha sonra eğlencenin yapılacağı alana geçti. Koleda gecesi burada düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti.

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