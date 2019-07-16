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Kırklareli’de binler "Milli Birlik Günü" için toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 01:36 | Son Güncelleme

Kırklareli’ de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda program düzenlendi."15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Kırklarleli’de ’Milli Birlik Yürüyüşü düzenlenerek binler Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda yapılan programda buluştu.

Kırklareli’ de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda program düzenlendi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Kırklarleli’de ’Milli Birlik Yürüyüşü düzenlenerek binler Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda yapılan programda buluştu. Programa Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK ve oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan törende, mehteran takımı gösteri yaptı. Şehitler için dualar okundu. Törende, 15 Temmuz gazisi Enes Alacakaya şiir ve 15 Temmuz 2016’da yaşadıklarını anlattı.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşen programda konuşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "15 Temmuz 2016 yılında Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kaymakam olarak görev yapmaktaydım. Ve o gece vatandaşlarımız, aziz milletimiz nasıl Ankara’da, İstanbul’da vatanın her karış toprağında mücadele vermişse bizde Alaşehir’de yaklaşık 3 milyar vatandaşımızı Kuvaiye Milliye ruhuyla birlikte nasıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıkışıyla birlikte Samsun’da halk örgütlenmesiyle nasıl mücadele verdiğimize bizde üç saat içerisinde 3 bine yakın vatandaşımızı silahlandırarak birlikte hükümet meydanında toplandık. Orada hep birlikte vatanı, milleti, namusumuzu nasıl koruyabilir izin mücadelesi için orada hep birlikte direndik. Ve birlik ve beraberlik gösterisinde bulunduk. Ve 1960’da aynı oyunu Menderes’e oynadılar ve Menderes’i astılar. Ve 1980’de yine aynı şekilde emperyalist güçler bizim içimizdeki hainleri kullanarak ülkemizi sağ sol diye bölerek özünde böyle ayrılık olmayan bu milleti bölerek yine darbe yaptılar. 1974 yılında Kıbrıs harekatında Kıbrıs’ı bize vatan yapan bize Türkiye Cumhuriyeti’nin uç karakolu yapan Bülent Ecevit’in maalesef ve maalesef onu da pasifize ettiler. 1993’te Özal’ı öldürdüler ve akabinde 2016 yılında bu ülkede nasıl ki 2. Abdülhamit, Mustafa Kemal Atatürk, Adnan Menderes, Bülent Ecevit, Turgut Özal nasıl ki kahraman ve milli birlik mücadelesi vermişse bu ülkeyi geliştirmek için bu vatanın bağımsızlığı için mücadele etmişse Recep Tayyip Erdoğan karşısında da yine aynı şekilde aynı harekatı yapmak istediler. Ama aziz milletimiz, vatandaşlarımız milli birlik ve beraberlik en üst seviyede yaşayan her kesimden her yaştan insan bir araya gelerek direndi" dedi.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in konuşmasının ardından sela okundu.

Kırklareli’de binler "Milli Birlik Günü" için toplandı

Kırklareli’de binler "Milli Birlik Günü" için toplandı

Kırklareli’de binler "Milli Birlik Günü" için toplandı

Kırklareli’de binler "Milli Birlik Günü" için toplandı

Kırklareli’de binler "Milli Birlik Günü" için toplandı

Kırklareli’de binler "Milli Birlik Günü" için toplandı

Kırklareli’de binler "Milli Birlik Günü" için toplandı

Kırklareli’de binler "Milli Birlik Günü" için toplandı

Kırklareli’de binler "Milli Birlik Günü" için toplandı

Kırklareli’de binler "Milli Birlik Günü" için toplandı

Kırklareli’de binler "Milli Birlik Günü" için toplandı

Kırklareli’de binler "Milli Birlik Günü" için toplandı

Kırklareli’de binler "Milli Birlik Günü" için toplandı

Kırklareli’de binler "Milli Birlik Günü" için toplandı

Kırklareli’de binler "Milli Birlik Günü" için toplandı
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