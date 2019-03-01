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Kırklareli’de böbrek taşı kırma cihazı hizmete girdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.03.2019 10:04 | Son Güncelleme

Kırklareli Devlet Hastanesinde böbrek taşlarının ameliyatsız tedavisinde kullanılan böbrek taşı kırma cihazı (ESWL) hizmete girdi.Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kırklareli Devlet Hastanemizde böbrek taşlarının ameliyatsız tedavisinde kullanılan Böbrek Taşı Kırma Cihazı (ESWL) hizmete girmiş olup hasta kabulüne başlanmıştır.

Kırklareli Devlet Hastanesinde böbrek taşlarının ameliyatsız tedavisinde kullanılan böbrek taşı kırma cihazı (ESWL) hizmete girdi.
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kırklareli Devlet Hastanemizde böbrek taşlarının ameliyatsız tedavisinde kullanılan Böbrek Taşı Kırma Cihazı (ESWL) hizmete girmiş olup hasta kabulüne başlanmıştır. Böbrek Taşı Kırma Cihazı ESWL (Şok dalga litotripsi) yüksek frekanslı ses dalgalarını dış bir kaynaktan (vücudun dışından) vücut içine yönlendirilerek taşa kadar ulaşması ve böbrek taşının kırılarak küçük parçalara ayrılması esasına dayanır. Kırılan taşlar idrar yolundan serbest dökülme ile temizlenir. Böbrekte 2-2.5 santim ve idrar yolundaki 1 santimetre boyutuna kadar olan taşlara rahatlıkla uygulanabilmektedir. Taşın yerine büyüklüğüne ve sertliğine göre genellikle birden fazla seans gerekir. İşlem için anestezi gerekmez. Ağrı kesici enjeksiyonu yeterli olmaktadır. Her seans ortalama 30-45 dakika sürmektedir. İşlem sonrası yatış gerekmemekle birlikte hastalar günlük aktivitesine devam edebilmektedir. Hastalarımıza hayırlı olmasını temenni eder sağlıklı günler dileriz" denildi.

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