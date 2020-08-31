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Kırklareli’de denize giren 2 kişi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 11:17 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy ve İğneada beldelerinde denize giren 2 kişi boğuldu.Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize girdikten sonra kaybolan 23 yaşındaki T.A.

Kırklareli’de denize giren 2 kişi boğuldu

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy ve İğneada beldelerinde denize giren 2 kişi boğuldu.
Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize girdikten sonra kaybolan 23 yaşındaki T.A. için AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı botları, helikopterle arama yapıldı. Havadan, karadan ve denizden yapılan aramalar netice vermeyince denizde kaybolan vatandaş bulunamadı.

Yürüyüş yaparken bulundu
Sabah saatlerinde bir vatandaşın yürüyüş yapması ile denizin kenarında bir kişinin cansız bedeni olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri söz konusu cesedin T.A.’ya ait olduğunu belirledi. T.A.’nın cesedi morga kaldırıldı.
Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde de denize giren 15 yaşındaki S.S. boğuldu. Jandarma ve AFAD ekiplerince yapılan çalışmada S.S.’nin cesedine ulaşıldı. S.S.’nini cesedi de hastane morguna kaldırıldı.

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