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Kırklareli'de deredeki balık ölümlerine inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 13:14 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinden geçen ve halk arasında Kuleli olarak adlandırılan Yuvalı Deresi'nde toplu balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Ali Can ZERAY/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinden geçen ve halk arasında Kuleli olarak adlandırılan Yuvalı Deresi'nde toplu balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin sudan ve balıklardan aldığı numunelerin incelemesi sürürken, bölge sakinleri, balık ölümlerine fabrika atıklarının neden olduğunu iddia etti.

Lüleburgaz'a bağlı Büyükkarıştıran beldesinden geçerek, kirliliği ile Trakya'nın gündeminden düşmeyen Ergene Nehri'ne akan ve halk arasında Kuleli alarak adlandırılan Yuvalı Deresi'nde toplu balık ölümleri görüldü. Bölgede çiftçilik ve hayvancılık yapan vatandaşların hayvanlarının su ihtiyacını karşılayıp, tarlalarını suladığı Yıldız Dağları'ndan doğan deredeki balık ölümleri endişe yarattı. Derede yüzlerce ölü balıkları görenlerin ihbarı ile jandarma ekipleri, incelemede bulunup, konuyu ilettiği Kırklareli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri su ve ölü balıklardan numuneler alarak inceleme başlattı.

Kırklareli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Lüleburgaz ilçemize bağlı Büyükkarıştıran beldesinde bulunan Yuvalı Deresi'nde yaşanan balık ölümleri nedeniyle ekiplerimizce balık ölümlerinin yaşandığı dereden numuneler alınarak ilgili tüm kurumlarımız tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır" denildi.

'BALIK ÖLÜMLERİNE FABRİKA ATIKLARI NEDEN OLDU İDDİASI'

Yıldırım Mahallesi Muhtarı Sedat Nazır, derede daha önce balık ölümlerine rastlamadıklarını belirterek, "Balıkların toplu halde ölmesi bizi korkuttu. Biz de gerekli yerlere müracaat edip sonuçlanmasını bekliyor ve bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını umuyoruz. Malum bölgemiz sanayi bölgesi" dedi.

Büyükkarıştıran beldesinde çiftçilik yapan İsmail Tunç, balık ölümlerinin fabrika atıklarının neden olduğunu öne sürdü. Derede daha önce hiç balık ölümü görmediklerini belirten Tunç, "Bu fabrikanın zehirli atıkları yüzünden bu balıklar öldü. Bu fabrikalar kurulmadan önce, burada hastalıkta yoktu, hastalıklar çoğaldı. Biz daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Fabrika atıklarını salmasından sonra balıkların öldüğünü düşünüyoruz. Derenin hemen yukarısında bir fabrika açıldı ve bu fabrika zehir akıtıyor. Buna izin verenler bu ölümlerin sorumlusudur" dedi.

Daha önce derede balık tuttuklarını söyleyen İbrahim Çakır ise "Her zaman balık tutuyoruz biz burada arkadaşlarla. Şimdiye kadar bir sorun yoktu. Eskiden fabrikalardan atık falan akmıyordu. İki gün önce geldik büyük büyük turnalar tuttuk, hiçbir şey yoktu. Bugün baktım kıyıya vurmuş hepsi. Fabrika atıklarından olmuştur" diye konuştu.

Diğer belde sakinleri de balık ölümlerinin derenin hemen yukarısında bulunan bir tesisin atıklarından kaynaklandığını iddia etti.

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