HABER

Kırklareli’de dev hortum yerle bir etti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 16:39 | Son Güncelleme

Kırklareli Pınarhisar ilçesine bağlı Tozaklı köyünde 36 yıl sonra tekrardan hortum yaşandı.

Kırklareli Pınarhisar ilçesine bağlı Tozaklı köyünde 36 yıl sonra tekrardan hortum yaşandı. Hortum, birçok ağacı yerinden söktü.
Akşam saatlerinde başlayan dev hortum 5 dakikada ayçiçeği ve kavak ağaçlarını kökünden söktü. Yaşanan hortum sırasında büyük korku yaşadıklarını dile getiren 14 yaşındaki Yusuf Özel, "Olay anında ben ağabeyimle çatıda yıkılan kiremitleri diziyorduk. Dizdiğimiz deliğin altında balya vardı. Balyalar ıslanmasın diye o kiremitleri diziyorduk. Kiremitleri dizdikten sonra ağabeyim el arabasındaki gübreyi boşlatmaya gitmişti. O anda yağmur yağmaya başladı. Ağabeyim hemen el arabasını bırakıp ağıra koştu. Bende eve koştum. Eve vardığımda göz gözü görmüyordu. Her yer sis içerisindeydi. O anda evimizin arkasında bulunan kavağa yıldırım düştü. Çıkan gürültüden dolayı babama sarıldım. Annem ezan oku dedi. Ezan okuduktan sonra hortum bitmişti. Babamla etrafı geziyorduk. Evimizin arkasında bulunan kavağın erik ağacının ortadan ikiye bölüp, incir ağacının yamulduğunu gördük" dedi.

5 dakikada her yer yıkıldı
Olay anında çiftlikte hayvanlara baktığını söyleyen Nihat Özden Yalçın, "Çiftlikte hayvanlara bakıyordum. O anda buharlar geldi, fırtına koşarak ahırın içine girdim. Yağmur ve hortum bittikten sonra hayvanları karşılamak için dereye indim ve baktım her taraf yıkılmış. Kavaklar kökünden bölünmüş, ayçiçeği tarlaları da hasar görmüş" şeklinde konuştu.

36 yıl önce de aynı yerde yaşandı
36 yıl önce aynı olayın yaşandığını ifade eden Günay Karaduman, "1983 yılında çiftliğimizde hayvan otlatırken 14 yaşındaydım. 1983 yılında yaşanan dev hortum aynı yerde 36 yıl sonra tekrar yaşandı. Biz hortumun yaşandığını haber aldıktan sonra hortumun yaşandığı Celepyolu mevkine gittik. Her yer darmaduman ağaçların hepsi, ayçiçeği tarlalarının bir bölümü 36 yıl önceki gibi zarar gördü" ifadelerini kullandı.

Kırklareli’de dev hortum yerle bir etti

Kırklareli’de dev hortum yerle bir etti

Kırklareli’de dev hortum yerle bir etti

Kırklareli’de dev hortum yerle bir etti

Kırklareli’de dev hortum yerle bir etti

Kırklareli’de dev hortum yerle bir etti

Kırklareli’de dev hortum yerle bir etti

Kırklareli’de dev hortum yerle bir etti

Kırklareli’de dev hortum yerle bir etti

Kırklareli’de dev hortum yerle bir etti

Kırklareli’de dev hortum yerle bir etti

Kırklareli’de dev hortum yerle bir etti

Kırklareli’de dev hortum yerle bir etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor: İlk bulacağı kişi benim

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.